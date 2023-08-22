В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме

При падении обломков сбитого БПЛА в Подмосковье никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, при этом призвав жителей Московской области сохранять спокойствие. По словам Воробьёва, основное внимание оперативных служб сейчас приковано к тому из двух дронов, который был сбит в Красногорске.