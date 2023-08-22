В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме

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В подмосковном Красногорске в одном из жилых многоэтажных домов нарушено остекление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Красногорске зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов», — говорится в публикации.
Кроме того, в результате инцидента повреждено несколько машин, припаркованных у дома.
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Диана Аванесян