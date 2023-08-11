В подмосковном Красногорске слышны взрывы

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Жители подмосковного Красногорска сообщают о звуках взрывов, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе.
В Москве очевидцы сообщают о взрывах в районе Карамышевской набережной. По информации СМИ, на место происшествия едут экстренные службы.Как сообщает SHOT, предположительно, рядом с мостом упал БПЛА.
Над московским аэропортом Внуково временно закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.
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В Москве очевидцы сообщают о взрывах в районе Карамышевской набережной. По информации СМИ, на место происшествия едут экстренные службы.Как сообщает SHOT, предположительно, рядом с мостом упал БПЛА.
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Евгения Парфентьева