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В подмосковном Красногорске слышны взрывы

Очевидцы сообщают о звуке взрывов в Красногорске
11 августа 2023, 11:02

Фото: iStock/FelixRenaud

Жители подмосковного Красногорска сообщают о звуках взрывов, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе.

В Москве очевидцы сообщают о взрывах в районе Карамышевской набережной. По информации СМИ, на место происшествия едут экстренные службы.Как сообщает SHOT, предположительно, рядом с мостом упал БПЛА.


Над московским аэропортом Внуково временно закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.

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#подмосковье
#взрывы
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Британка, не знавшая о беременности, неожиданно для себя родила близнецов
В Великобритании беременная женщина приняла схватки за расстройство желудка
11 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Жительница города Биддалф в Великобритании понятия не имела о том, что беременна, пока не родила близнецов, сообщает The Sun.
По информации СМИ, 34-летняя женщина находилась на 30-й неделе беременности, когда у нее начались схватки. Однако, британка не знала, что давно носит в животе детей, и решила, что живот у нее болит из-за расстройства желудка. Экстренные службы она вызвала только спустя несколько часов, когда терпеть боль стало уже невозможно.

Внезапно, женщина осознала, что все же была беременна. Рукой она нащупала головку ребенка, выходившего из родовых путей. Спустя 15 минут она родила сына. Прибывшие к ней медики выяснили, что на подходе у матери еще один ребенок. Они успешно приняли у нее роды второго сына.

Недоношенные близнецы провели четыре недели в отделении интенсивной терапии, но сейчас с ними, к счастью, все в полном порядке. 

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#беременные женщины
#роды
#великобритания
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Обломки беспилотника нашли на территории московской больницы
Обломки беспилотника нашли на территории ГКБ №67 в Москве
11 августа 2023, 11:32

Фото: iStock/Naypong

Обломки беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве, сообщает источник 360tv.
По информации SHOT, в результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.

На месте происшествия работают экстренные службы, территория крушения БПЛА оцеплена. 

В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет, заявил глава города.

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#москва
#беспилотник
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В Ленобласти 5-летний мальчик выколол себе шилом глаз
11 августа 2023, 11:31

Фото: istockphoto/Maria Levkina

5-летнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии, после его неудачной попытки открыть коробку.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось в Кудрово. Мальчик не смог справиться с шилом и случайно выколол себе глаз. Родители в этот момент отвлеклись на короткое время.

Мальчика госпитализировали с проникающим ранением роговицы. Следователи начали проверку. Семья считается полной и благополучной. 

Ранее в Ленобласти девочка оказалась в реанимации после укуса алабая. Семейная пара собиралась идти домой, когда неожиданно возле ребёнка появилась собака. Мать попыталась оттащить в сторону 2-летнего ребёнка, но собака напала на неё.

Отец защищал дочь и тоже получил травмы. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Кто является хозяином собаки, неизвестно.

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#дети
#чп
#больница
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Собянин: в Москве средствами ПВО ликвидирован беспилотник
11 августа 2023, 11:24

Фото: сайт Кремля

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет
«Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, значительных разрушений на земле нет. Никто из жителей Москвы не пострадал. На месте падения обломков от сбитого беспилотника работают экстренные службы.

Напомним, взрыв раздался в районе Карамышевской набережной в Москве. По данным СМИ, основная часть сбитого беспилотника обнаружена на дереве в лесном массиве недалеко от ГКБ №67. Обломки таже попали и на территорию больницы.

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В Москве слышны взрывы

Небо над аэропортом Внуково закрыто из-за беспилотника


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#взрыв
#сми
#больницы
#кадры
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В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной в Москве
Mash: Беспилотник потерпел крушение на Карамышевской набережной в Москве
11 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/NatureNow

В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной, их публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После  раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.
Ранее жители подмосковного Красногорска сообщают о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе.

Утром над московским аэропортом Внуково временно закрыли небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.

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#москва
#беспилотник
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Аэропорт Внуково возобновил свою работу в штатном режиме
11 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/aarrows

В аэропорту Внуково сняты все ограничения на полеты гражданских судов, работа продолжается в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В 10.50 аэропорт возобновил работу в штатном режиме. После временного ограничения на полеты в аэропорту Внуково первым приземлился рейс из Грозного.

Напомним, над московским аэропортом Внуково временно было закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер». По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летел в сторону Москвы. Несколько рейсов было задержано  на прилет и на вылет.

После чего, очевидцы сообщили о взрывах в районе Карамышевской набережной в Москве, а также в подмосковном Красногорске.

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В сети появились кадры крушения беспилотника на Карамышевской набережной в Москве

В Москве слышны взрывы

В подмосковном Красногорске слышны взрывы


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#кадры
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ДТП с участием двух фур произошло под Калугой
11 августа 2023, 11:01

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Калужской области произошла авария с участием двух фур. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что ДТП произошло на автомобильной дороге Москва – Рославль. На текущий момент движение на дороге в обе стороны перекрыто. 

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, ранее в Луганской Народной Республике произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек погиб. Четыре человека пострадали. Всех их госпитализировали, одного - в тяжелом состоянии. Возгорание автомобилей произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом.

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В Москве слышны взрывы
Очевидцы сообщают о взрывах в районе Карамышевской набережной в Москве
11 августа 2023, 10:51

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Москве очевидцы сообщают о взрывах в районе Карамышевской набережной, передает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на место происшествия едут экстренные службы. 

​Как сообщает SHOT, предположительно, ​рядом с мостом упал БПЛА.
 
Над московским аэропортом Внуково временно закрыто небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.

Мощный взрыв, прогремевший в Сергиев Посаде 9 августа, произошел в ангаре на площади в 1600 квадратных метров. Взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.

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#москва
#взрыв
#беспилотник
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В Санкт-Петербурге два судна столкнулись на Неве
Два судна столкнулись у стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге
11 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Вечером 10 августа у стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге столкнулись два судна, сообщает «78.RU».
По информации СМИ, судна не получили серьезных повреждений в водной аварии. У «Роб Роя» рассыпались стекла, какие именно повреждения у «Москва-85» - не уточняется, но они тоже незначительны.

Никто из экипажа в результате аварии не пострадал. Отмечается, что оба капитана прошли тест на наличие алкоголя в крови, и он показал отрицательный результат. 

Не так давно в Нижнем Тагиле произошла жуткая авария на воде. Двое пьяных мужчин на катере сбили женщину, которая каталась на сапборде с ребенком. В результате, женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Ребенок, находившийся на сапборде, к счастью, не пострадал.

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#санкт-петербург
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