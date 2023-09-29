В подмосковном Красногорске вспыхнула крыша ресторана

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В городе Красногорск Московской области загорелась крыша ресторана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В городском округе Красногорск на 7-м километре Пятницкого шоссе произошло возгорание кровли ресторана «Шуга», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.
Отмечается, что здание успели покинуть десять человек еще до прибытия пожарной бригады.
Ранее работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. В одной из пострадавших от огня комнат старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало.
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Евгения Парфентьева