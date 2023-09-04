В Подмосковном лесу нашли заживо сгоревшего школьника

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«Прибывшие на место специалисты установили, что давность наступления смерти составляет около двух суток», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
17-летний подросток пропал в Мытищах еще 30 августа, 2 сентября его обезображенное тело обнаружили в Хлебниковском лесопарке.
По факту смерти школьника проводится проверка.
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