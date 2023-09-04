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В Подмосковном лесу нашли заживо сгоревшего школьника

Пропавшего в Мытищах школьника нашли заживо сгоревшим в лесу
04 сентября 2023, 20:10
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Пропавшего в Московской области подростка обнаружили заживо сгоревшим в лесу, сообщает «РЕН ТВ».
«Прибывшие на место специалисты установили, что давность наступления смерти составляет около двух суток», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

17-летний подросток пропал в Мытищах еще 30 августа, 2 сентября его обезображенное тело обнаружили в Хлебниковском лесопарке.


Полиция обнаружила на месте происшествия горелку, учебники по химии и медицинские препараты. Предположительно, парень погиб от термических ожогов в результате неудачного эксперимента.

По факту смерти школьника проводится проверка.

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В столице Украины сообщили о минировании всех торговых центров
Администрация Киева сообщила о минировании всех ТРЦ в столице
04 сентября 2023, 20:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил об информации о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева.
Обращение Попко размещено в Telegram-канале КГВА.

«Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева», - прокомментировал ситуацию Попко.

При этом, он призвал киевлян сохранять спокойствие, напомнив, что ложные сообщения о минировании уже поступали 1 и 4 сентября в украинскую столицу. 

Ранее полиция проверяла торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании. Предположительно, угрозы о минировании поступили с Украины.

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#полиция
#киев
#тц
#мина
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В Таганроге годовалый мальчик выпал из окна и погиб
04 сентября 2023, 20:39

Фото: iStock/izzzy71

В Таганроге годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб, сообщили в МЧС России по Ростовской области.
Трагедия произошла 4 сентября в городе Таганрог Ростовской области. Ребенок в возрасте одного года и трех месяцев остался без присмотра взрослых, в результате чего выпал из окна с высоты девятого этажа. 

«По прибытии экстренных служб к месту вызова бригадой скорой помощи констатирована смерть», – прокомментировали ситуацию в МЧС. 

Ранее в городе Кушве Свердловской области пожилую женщину, которая выбросила из окна второго этажа трехлетнего внука, отправили на принудительное лечение. 

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#трагедия
#смерть
#мчс
#падение
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Новосибирск накрыл сильный град
В Новосибирске прошёл сильный град
04 сентября 2023, 19:57

Фото: istockphoto.com/AlexandrIvasenko

В Новосибирске вечером прошёл сильный град, размер осадков достигал размеров куриного яйца. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из-за погодной стихии пострадали автомобили.

Так, примерно в 19 часов по местному времени в городе начался сильный дождь, а затем посыпался град, который покрыл собой все дороги и тротуары. Автовладельцы пытались уберечь машины от осадков, однако на многих авто остались вмятины.

Закончился град также резко, как и начался.

До этого вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. По его словам, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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#автомобили
#погода
#ущерб
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В Петербурге зафиксирован рост числа мошенничеств
04 сентября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/Diy13

В Санкт-Петербурге растёт число мошенничеств, большая часть из которых – с использованием информационных технологий и телекоммуникации (ИТТ). Об этом рассказал прокурор Виктор Мельник.
Он отметил, что преступлений, совершённых с использованием интернета и телекоммуникаций, составляет 85% от общего числа всех мошеннических действий.

«Этот вид преступности включает деяния, совершённые с использованием интернета, средств мобильной связи и банковских карт. Большая часть подобных криминальных проявлений направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется как кража и мошенничество», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Мельник.

Такая тенденция, по словам прокурора, связана с развивающейся в обществе цифровизацией.

Он добавил, что правоохранительные органы города уже стали привлекать к ответственности операторов связи, которые, видя подозрительные звонки абонентам, пропускают их.

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#статистика
#преступление
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Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве
04 сентября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В ходе патрулирования улиц округа Химки, сотрудникам Росгвардии поступила информация, что во дворе жилого дома на улице Лесная происходит драка между двумя мужчинами.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место проишествия. Сотрудники узнали, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один нанес другому множественные удары ножом в область шеи и туловища. Травмы оказались не совместимы с жизнь и один из мужчин скончался на месте.

Сотрудники Росгвардии провели задержание 32 -летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#депутат
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В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году
04 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/sanchairat

Добринский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Тульской области за убийство двух женщин, которое он совершил в 2005 году, сообщает Gorod48.RU.
Убийство произошло в деревне Покровка Добринского района в мае 2005 года. 

По информации прокуратуры Липецкой области, в 2005 году две женщины пришли в гости к своему, тогда еще 25-летнему, знакомому, который работал поваром. У них завязалась ссора, в результате которой он дарил одну из них по лицу. Вторая попыталась убежать и позвать на помощь, однако, мужчина нанес ей удар ножом в шею, а затем схватил первую, ударил ее ножом в живот, накинул веревку на шею и придушил. 

Тела убитых преступник закопал в заброшенных участках деревни, а место преступления отмыл и отчистил. Позже полиция все же нашла останки его жертв, однако, им понадобилось 17 лет, чтобы установить личность убийцы. 

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление» и приговорили его к 10 годам лишении свободы в колонии строго режима.

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#полиция
#преступление
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#уголовное удар
#тульская область
#суд
#приговор
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ВСУ атаковали беспилотником Клинцовскую ТЭЦ
Богомаз: Украина попыталась атаковать беспилотником Клинцовскую ТЭЦ
04 сентября 2023, 17:28

Фото: iStock/aapsky

Глава региона Александр Богомаз сообщил, что украинские формирования осуществили попытку террористической атаки Клинцовской ТЭЦ в Брянской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, российским военнослужащим удалось зафиксировать дрон и перехватить его средствами РЭБ. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Беспилотник противника был подавлен и рухнул в поле. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

Прежде сообщалось, что военнослужащие Украины вновь пытаются атаковать Брянск, в городе слышны взрывы. 
 
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#пво
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Берлинская прокуратура обвинила кардиолога клиники Charite в двойном убийстве
04 сентября 2023, 15:35

Фото: istockphoto/PatrikSlezak

Прокуратурой Берлина предъявлено обвинение в убийстве двух пациентов кардиологу известной по всему миру клиники Charite.
Берлинская прокуратура предъявила обвинение 56-летнему кардиологу, который работает в Charite, по двум пунктам в убийстве. Также 39-летняя медсестра подозревается в соучастии в одном из убийств.
 
Известно, что 22 ноября 2021 года обвиняемый приказал четырем медсестрам остановить реанимацию 73-летнего пациента, которая проводилась успешно. Потом он сказал одной из медсестер ввести пациенту смертельную дозу седативного препарата. Но пациент не скончался. Тогда кардиолог ввёл ему ещё одну дозу. Она и привела к смерти.
 
Второй случай датирован 23 июля 2022 года. Обвиняемый ввёл 73-летней женщине пару доз седативного препарата, и та умерла.
 
Прокуратура считает, что обвиняемым двигали эгоистичные мотивы. Он получал удовольствие от того, что мог решать, когда именно умрут его пациенты.
 
В данный момент следователи выясняют, причастен ли обвиняемый к другим смертям пациентов Charite.

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#клиника
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Россиянка, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери, умерла в больнице
В Ярославле умерла женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери
04 сентября 2023, 15:29

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ярославле скончалась женщина, которую обвиняли в убийстве десятимесячной дочери, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Следственный комитет.
13 июля у Толбухинского моста акватории реки Которосль в Ярославле 35-летняя многодетная мать утопила свою десятимесячную дочь. Женщину задержали и возбудили на нее уголовное дело за убийство малолетнего. Ее поместили в СИЗО, а 4 сентября стало известно, что обвиняемая скончалась. Причины ее смерти не раскрываются. 

«Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что женщину доставили в больницу из СИЗО, там она и скончалась.

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