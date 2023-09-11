В подмосковном Марфино неизвестный летательный аппарат застрял в ветвях дерева

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Жители района Марфино в Московской области заметили на дереве неизвестный дрон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Неизвестный летательный аппарат застрял в ветвях дерева возле Малого Ивановского шоссе.
Местные жители были напуганы, они посчитали, что о дерево разбился очередной украинский дрон. Прибывшие на место происшествия правоохранители сняли НЛО с дерева и обнаружили, что это – самодельный самолет из дерева и пластика.
Выяснилось, что поделку смастерил 39-летний местный житель. Он рассказал, что сделал из подручных материалов самолёт-гидроплан, который запускается с воды. Свое изобретение он решил опробовать, однако, полет оказался неудачным.
По факту случившегося проводится проверка.
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Местные жители были напуганы, они посчитали, что о дерево разбился очередной украинский дрон. Прибывшие на место происшествия правоохранители сняли НЛО с дерева и обнаружили, что это – самодельный самолет из дерева и пластика.
По факту случившегося проводится проверка.
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Евгения Парфентьева