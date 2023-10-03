В Подмосковном Михайлово ребёнок попал в больницу после отравления шоколадом

Telegram-канал Mash Gor пишет, что родители с сыном проходили мимо школы №18. Рядом с учебным заведением стояла группа старшеклассников и громко материлась. Мужчина сделал замечание и потребовал подростков не выражаться в присутствии женщин и детей. А в ответ школьники начали его оскорблять.В словесную перепалку вмешался и сын, за что его побили. После этого подростки начали бить отца. Сообщается, что заявление на школьников пострадавшие родственники писать не стали.Ранее сообщалось, что новосибирская школьница напала на подругу с канцелярским ножом из-за внешности. Школьницы жили в одном посёлке, вместе ходили в школу. Девочки считались тихими и спокойными, а их семьи характеризовались как благополучные.