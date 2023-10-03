В Подмосковном Михайлово ребёнок попал в больницу после отравления шоколадом

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После отравления шоколадом в Подмосковье один ребёнок госпитализирован, ещё двоих прошли медицинский осмотр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
«В настоящее время один ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё двое осмотрены врачами, после чего родители отказались от госпитализации», — цитирует агентство сообщение ведомства.
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