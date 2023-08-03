В подмосковном Минэкологии оценили безопасность одинокого пущинского фламинго

Фото: Миинэкологии МО
Оказавшийся в подмосковном Пущине фламинго находится в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.
В министерство обращаются жители городского округа, которые уже несколько дней наблюдают невиданную там птицу. По словам жителей, фламинго поселился на Оке, но постоянно перемещается. Они не знают, как пернатый попал в эти широты и беспокоятся за его судьбу.
По его словам, птица в Пущине демонстрирует естественное для неё поведение, и беспокоиться за неё не стоит. Если ей не понравится жить в Подмосковье, она вернётся в места естественного обитания.
Фламинго занесены в Красную книгу России. Они распространены в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также на Кавказе. В период миграции фламинго могут достигать даже Южной Сибири, их наблюдали и на Байкале.
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«Фламинго в Подмосковье – не экстраординарный случай. Для этих птиц характерны длинные миграции. Залетают они и в наш регион. В прошлом году, например, фламинго в Подмосковье наблюдали дважды», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Фламинго занесены в Красную книгу России. Они распространены в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также на Кавказе. В период миграции фламинго могут достигать даже Южной Сибири, их наблюдали и на Байкале.
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Лора Луганская