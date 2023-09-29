В подмосковном Минтрансе рассказали, когда лоси чаще всего выходят на автодороги

Фото: Минтранс МО
Лоси чаще всего выходят на подмосковные автодороги в предрассветное время и после заката. А повышенная активность этих животных наблюдается с августа по октябрь, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там отметили, что сейчас в Московской области продолжается миграция сохатых.
«Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей. В результате три человека погибли и 17 были пострадали. Большая часть аварий произошла ночью, в основном после 21 часа. Несколько случаев было зафиксировано около 3 и 4 утра», – рассказали в министерстве.ДТП были зафиксированы на дорогах в Истре, Солнечногорске, Шаховской, Волоколамске, Дмитрове, Серпухове, Одинцове, Пушкино, Клину, Лотошине, Талдоме, Чехове и Орехово-Зуеве.
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о соблюдении простых правил безопасности на дорогах, проходящих рядом с лесами. При проезде зон действия знака «Дикие животные» необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен. Утром и вечером нужно включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал.
Если водитель увидел лося, он должен сбросить скорость до минимума – в этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть.
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Лора Луганская