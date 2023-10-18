В подмосковном Минздраве описали состояние девушки, сбитой автомобилем в Щёлкове

Фото: администрация Реутова
Пострадавшая от наезда машины в подмосковном Щёлкове находится в удовлетворительном состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Девушка остаётся наблюдением специалистов, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова сбила и переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Люди были недовольны отсутствием отопления в домах и состоянием подвалов. Бампером автомобиля сотрудница УК задела одну из протестующих, сбила её и переехала.
У пострадавшей, по предварительным данным, сломаны обе ноги. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-водителя. Его расследование контролирует прокуратура.
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Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова сбила и переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Люди были недовольны отсутствием отопления в домах и состоянием подвалов. Бампером автомобиля сотрудница УК задела одну из протестующих, сбила её и переехала.
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Лора Луганская