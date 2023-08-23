В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку из-за коротких шортов

Фото: istockphoto/Maria Levkina
Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский».
Baza пишет, что внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
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Мария Фирсова