Появилось видео свадьбы со стрельбой в подмосковном Пушкино

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan
В городе Пушкино Московской области молодожёны и их гости во время празднования бракосочетания устроили стрельбу из пистолетов под окнами дома и на шоссе. Перепуганные соседи вызвали полицию.
Женились, судя по наряду невесты и внешности гостей, юноша и девушка с Кавказа. Горячая кровь, видимо, ударила в голову, и сначала жених, затем один из гостей, а после и невеста устроили настоящий салют, стреляя в воздух из пистолетов, сообщает телеграм-канал Baza. Первые выстрелы горячий южный парень совершил едва выйдя из дома, где, видимо, отмечали свадьбу. Чудо, что все окна остались целы.
Невеста взялась за ствол уже вечером, на автостоянке. Соседи и автовладельцы не оценили праздничную канонаду и обратились в полицию. Всего задержали троих молодых людей. Теперь у медового месяца появился устойчивый аромат уголовного дела по статье за хулиганство. Максимальное наказание по части второй указанной статьи — до семи лет лишения свободы. Тот самый случай, когда свадьба не «пела и плясала», а много раз стреляла.
Читайте также:
В Подмосковье гости на свадьбе устроили стрельбу
На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный
В Екатеринбурге сотрудники отеля вызвали Росгвардию, чтобы прогнать молодожёнов
Невеста взялась за ствол уже вечером, на автостоянке. Соседи и автовладельцы не оценили праздничную канонаду и обратились в полицию. Всего задержали троих молодых людей. Теперь у медового месяца появился устойчивый аромат уголовного дела по статье за хулиганство. Максимальное наказание по части второй указанной статьи — до семи лет лишения свободы. Тот самый случай, когда свадьба не «пела и плясала», а много раз стреляла.
Читайте также:
В Подмосковье гости на свадьбе устроили стрельбу
На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный
В Екатеринбурге сотрудники отеля вызвали Росгвардию, чтобы прогнать молодожёнов
Александр Бойцов