В подмосковном Раменском вспыхнул сильный пожар

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В городе Раменское Московской области вспыхнул сильный пожар. Клубы черного дыма поднимаются со стороны промзоны Полигон в районе Донинского шоссе.
По уточненным данным горящий склад принадлежит компании «ЛАМА ПРО». Фирма специализируется на продаже удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников. Пожар начался около полудня — загорелись пластиковые поддоны, поэтому появился такой плотный черный дым. Пожарные занимаются тушением огня. Раменская прокуратура займется выяснением всех обстоятельств происшествия.
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Александр Бойцов