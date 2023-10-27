В подмосковном ресторане на Каширском шоссе вспыхнул пожар

Фото: iStock/Kara Capaldo
В ресторане у Каширского шоссе разгорелся пожар, кадры происшествия публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, в Подмосковье загорелось кафе у Каширского шоссе в посёлке Совхоза им. Ленина.
Очевидцы отмечают, что из-за плохих погодных условий спасателей пришлось ждать больше часа. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные.
Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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Очевидцы отмечают, что из-за плохих погодных условий спасателей пришлось ждать больше часа. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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Евгения Парфентьева