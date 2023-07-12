В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки

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Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
Площадь пожара составила 3200 квадратных метров. Сотрудники МЧС предупредили об угрозе возгорания соседних домов и лесного массива. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причина пожара выясняется.
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