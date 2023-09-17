В подмосковном Ступине водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик

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В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, «похожим на топорик». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Сотрудники ГИБДД на трассе М-4 «Дон» в районе 00:15 17 сентября остановили автомобиль, в котором ехала раненная женщина. По предварительным данным, между ней и водителем авто произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс пассажирке несколько ударов предметом, напоминающим топорик.
Уточняется, что в автомобиле также находилась двухлетняя девочка, которая не пострадала в результате инцидента.
Раненная девушка в настоящее время находится в больнице.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница полиции сбила женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. В настоящее время выясняются все детали происшествия.
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Уточняется, что в автомобиле также находилась двухлетняя девочка, которая не пострадала в результате инцидента.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница полиции сбила женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. В настоящее время выясняются все детали происшествия.
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Анастасия Чинкова