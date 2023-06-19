В подмосковной квартире полиция обнаружила 10 килограммов наркотиков

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SHOT: в Подмосковье полиция задержала трёх мужчин, которые собирались продать 10 килограммов наркотиков
В Подмосковье полиция задержала трёх мужчин от 23 до 27 лет, которые собирались продать 10 килограммов наркотиков. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В Королёве на съёмной квартире сотрудники МВД обнаружили 163 свёртка с запрещёнными веществами. По данным экспертизы, мужчины хранили у себя дома мефедрон, метамфетамин, метадон и метилэфедрон. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ о незаконном обороте наркотиков.
Ранее сообщалось, что в отношении мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева возбудили сразу два уголовных дела — за незаконный оборот наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти. В пятницу, 16 июня, около 4 утра на Коровьем валу в Москве Mercedes-Benz звезды сериала «Беспринципные» остановили сотрудники ГАИ.
В Королёве на съёмной квартире сотрудники МВД обнаружили 163 свёртка с запрещёнными веществами. По данным экспертизы, мужчины хранили у себя дома мефедрон, метамфетамин, метадон и метилэфедрон. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ о незаконном обороте наркотиков.
Андрей Гаврилов