В Подмосковные задержали мужчину, едва не заколовшего знакомую вилкой

Фото: Управление Росгвардии по МО
В Подмосковье росгвардейцы задержали раннее судимого жителя, едва не убившего знакомую. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.
ЧП произошло в Воскресенске. Патрулируя улицы городского округа, экипаж группы задержания получил информацию о том, что в жилом доме на улице Белинского произошел конфликт между мужчиной и женщиной.
Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время словесного конфликта мужчина грозил женщине физической расправой, а затем приставил ей вилку к горлу. Потерпевшей удалось вырваться и созвониться с правоохранителями.
В итоге Росгвардейцы задержали 24-летнего злоумышленника во дворе жилого дома и доставили в отдел полиции для разбирательства.
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Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время словесного конфликта мужчина грозил женщине физической расправой, а затем приставил ей вилку к горлу. Потерпевшей удалось вырваться и созвониться с правоохранителями.
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Лора Луганская