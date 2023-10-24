В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице

Фото: iStock/filrom
В подмосковном Подольске разыскивают мужчину, который заманивал пятиклассницу в заброшенную больницу и надругался над ней, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 23 октября 11-летняя школьница возвращалась домой и наткнулась на незнакомого мужчину, который начал жаловаться ей на жизнь. Он заманил девочку в здание заброшенной больницы, а затем скрутил её и изнасиловал.
Жители Подольска узнали в описании школьницы местного жителя и распространяют в сети его фотографии. По их словам, на его счету могут быть несколько жертв насилия.
Ранее 32-летняя выпускница омского детского дома обвинила в изнасиловании бывшего директора учреждения.
Читайте также:
В Ленобласти задержали сторожа детсада, который насиловал детей под видеозапись
СК: Мигрант, напавший на девочку в столичной лифте, находился в РФ нелегально
В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца
Жители Подольска узнали в описании школьницы местного жителя и распространяют в сети его фотографии. По их словам, на его счету могут быть несколько жертв насилия.
Читайте также:
В Ленобласти задержали сторожа детсада, который насиловал детей под видеозапись
СК: Мигрант, напавший на девочку в столичной лифте, находился в РФ нелегально
В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца
Евгения Парфентьева