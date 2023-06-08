В Подольске камеры помогли задержать злоумышленника, спалившего иномарку зажигалкой

Фото: ГУРБ МО
18-летний местный житель поругался с матерью и решил выместить гнев на автомобиле
В Подольске полицейские задержали по горячим следам 18-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном поджоге иномарки. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанный рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире родителей. Поругавшись с матерью, он вышел на улицу и решил выместить гнев на иномарке. Он поджёг зажигалкой боковое зеркало, дождался, когда машину охватит пламя, и ушёл.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростовской области диверсанты подожгли оборудование на железной дороге.
«Ночью в отдел полиции поступило сообщение о том, что на обочине дороги на ул. Артёмовской неизвестный поджег автомобиль и скрылся. Никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска по камерам отследили передвижения злоумышленника и установили дом и подъезд, в который он зашёл. Проведя поквартирный обход, участковые задержали злоумышленника», – уточнила Петрова.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростовской области диверсанты подожгли оборудование на железной дороге.
Лора Луганская