В Подольске клиентка избила продавца за отказ обслужить её после закрытия

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В подмосковном Подольске клиентка избила продавца зоомагазина за отказ обслуживать её после закрытия. Об сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошёл 6 октября. Продавец Светлана по завершении рабочего дня начала принимать новый товар, но забыла закрыть входную дверь в магазин. Тогда в помещение вошла женщина, которая хотела купить поводок для собаки. После того, как Светлана сообщила о закрытии магазина между женщинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку.
На кадрах, размещённых Mash, видно, что клиентка избивает продавца и тянет её за волосы.
В результате драки Светлана получила многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. Женщину экстренно госпитализировали.
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На кадрах, размещённых Mash, видно, что клиентка избивает продавца и тянет её за волосы.
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Анастасия Чинкова