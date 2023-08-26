В Подольске мужчина открыл стрельбу

Фото: istockphoto/Elena Esich
Мужчина начал стрелять из травматического оружия в подмосковном Подольске, один человек пострадал.
Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщает, что 25 августа жители одного из домов на Тепличной улице услышали звуки, напоминающие выстрелы.
Оказалось, что во дворе между двумя мужчинами произошёл конфликт. Один из них открыл стрельбу из травматического оружия. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего обезвредили и задержали.
Задержанным оказался 38-летний житель Подольска. Оружие изъято.
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Оказалось, что во дворе между двумя мужчинами произошёл конфликт. Один из них открыл стрельбу из травматического оружия. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего обезвредили и задержали.
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Мария Фирсова