В Подольске посетительница напала на сотрудницу зоомагазина

Фото: Istockphoto / artolympic
Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку после нападения посетительницы на сотрудницу зоомагазина в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
«В дежурную часть полиции по городскому округу поступило сообщение о конфликте в одном из зоомагазинов, расположенных в микрорайоне Климовск. По предварительным данным, между продавцом и посетительницей возникла ссора, которая переросла в потасовку», - уточнили ТАСС в главке.О том, пострадал ли кто-либо из участников конфликта, пока не сообщается. В МВД отметили, что по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дело.
Читайте также:
Два российских туриста погибли в Приморье на границе с Китаем
В Херсонской области расстреляли волонтёра, который помогал российским военным
Заскучавший подросток пригрозил поджечь отдел полиции и получил срок
Лора Луганская