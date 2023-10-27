В Подольске сожгли Lexus главы дезинфекционной компании «Климовск-Дез»

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В подмосковном городе Подольск сожгли Lexus главы дезинфекционной компании «Климовск-Дез», в которой работал дезинсектор Антон Котов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в сентябре 2021 года семья из трех человек попала в больницу, съев купленный в «Магните» арбуз. Спустя некоторое время, пожилая женщина и её 15-летняя внучка скончались от острого отравления.
Позже выяснилось, что незадолго до того, как семья приобрела в магазине роковую ягоду, помещение обрабатывал дезинсектор Антон Котов. Он решил принебречь всеми правилами безопасности и распылил опасный для человека состав прямо на продукты. В крови погибших были обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.
В результате, Котова приговорили к пяти годам лишения свободы.
Сегодняшней ночью двое неизвестных подожгли внедорожник 37-летнего Дмитрия Кутьева — владельца той самой компании, в которой работал Котов. Причины поступка поджигателей и их личности сейчас устанавливаются.
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Позже выяснилось, что незадолго до того, как семья приобрела в магазине роковую ягоду, помещение обрабатывал дезинсектор Антон Котов. Он решил принебречь всеми правилами безопасности и распылил опасный для человека состав прямо на продукты. В крови погибших были обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.
Сегодняшней ночью двое неизвестных подожгли внедорожник 37-летнего Дмитрия Кутьева — владельца той самой компании, в которой работал Котов. Причины поступка поджигателей и их личности сейчас устанавливаются.
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Евгения Парфентьева