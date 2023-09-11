В Подольске вспыхнул сильный пожар

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Сильный пожар вспыхнул в Подольске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. На месте экстренные службы.
Отмечается, что полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Пожар успел распространиться на 80 квадратных метров.
Напомним, ранее в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала.
3 сентября крупный пожар произошёл на территории нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров. К тушению пожара на Пискаревском проспекте привлекли 12 единиц техники и 60 пожарных.
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Отмечается, что полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Пожар успел распространиться на 80 квадратных метров.
3 сентября крупный пожар произошёл на территории нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров. К тушению пожара на Пискаревском проспекте привлекли 12 единиц техники и 60 пожарных.
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Екатерина Коршунова