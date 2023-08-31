В Польше число умерших от легионеллеза увеличилось до 18

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Также 157 пациентов госпитализированы с подтверждённым диагнозом.
Болезнь в республике началась с 18 августа. Пока неизвестно, что явилось основным источником заражения. Предварительно сообщается, что на развитие инфекции сказалась местная система водоснабжения.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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