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В Польше разбился американский разведывательный БПЛА

21 июля 2023, 12:44

Фото: iStock/NiseriN

Американский военный дрон потерпел крушение на юго-западе Польши.
Радиостанция RMF FM сообщает, что американский разведывательный беспилотник разбился в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень. БПЛА обнаружил в лесу случайный свидетель. Он позвонил на телефон 112 и сообщил, что «упал небольшой самолет".

Дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на полигоне, расположенном рядом с лесом.


Никто не пострадал.

Ранее воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за информации о надводном беспилотной аппарате, движущемся со стороны Черного моря.

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#БПЛА
#беспилотник
#Польша
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В Москве обнаружено тело миллиардера Кудрякова
В Москве умер миллиардер Кудряков
21 июля 2023, 12:53

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве в квартире на Кудринской площади обнаружено тело 63-летнего основателя сервиса доставки "Служба 77" Игоря Кудрякова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, на трупе миллиардера сотрудники полиции не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительным данным, у бизнесмена была онкология, которая и стала причиной его кончины. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства при которых наступила смерть мужчины.

Игорь Кудряков был главой Совета директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь» в начале 2000-х годов. Организация занималась доставкой продуктов и товаров в Москве.  В 2006 году он стал первым заместителя начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».

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#бизнесмен
#труп
#тело
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В Ростовской области подтверждены два случая заражения лихорадкой Западного Нила
21 июля 2023, 12:53

Фото:istockphoto/martinatobolova

Распространение заболевания связывают с жарой, которая способствует активному нападению комаров-переносчиков на отдыхающих у водоёмов.
Роспотребнадзор Ростовской области подтверждает два случая заражения лихорадкой Западного Нила в Волгодонске, пишет ТАСС. Также стало известно, что ещё у 14% жителей двух городов и одного района найдены антитела к вирусу.
 
Роспотребнадзор сообщает, что первые случаи заболевания пришлись на конец июня из-за жары. Комары-переносчики активно нападали на людей рядом с водоёмами
 
Также заражение может произойти в домах с затопленными подвалами. Большую роль в распространении лихорадки играют птицы: вороны, голуби, утки. Они считаются резервуаром вируса ЛЗН.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что основными заболеваниями, которые переносят комары, являются малярия, а также вирус Зика, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка, лихорадка Денге.

При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.

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#Ростовская область
#лихорадка
#комары
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Семимесячного ребенка спасли из горящего дома на севере Москвы
21 июля 2023, 10:45

Фото: iStock/Matt277

Семимесячную девочку спасли спустя час после начала пожара в многоквартирном доме на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, ребенок находился над эпицентром пожара. Спасатель вынес малышку на руках и сразу передал медикам. Уточняется, что она сильно надышалась угарным газом, однако смогла остаться в живых.

Эвакуация жителей из горящего дома продолжается. Пожарные пытаются потушить пожар. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых оказалось трое детей. Всего сотрудникам МЧС удалось спасти 10 человек, для этого была задействована автовышка.

Кроме того, из-за пожара сейчас временно перекрыто движение по проезду между Дмитровским шоссе и Бескудниковским бульваром.

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#пожар
#ребенок
#спасение
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В киевском центральном парке вспыхнул сильный пожар
21 июля 2023, 10:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

В центральном парке Киева «Гидропарк» случилось сильное возгорание.
Пожар вспыхнул в центральном парке Киева «Гидропарк», который расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Об этом пишет издание Klymenko.Time.
 
Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее пожар случился в районе аэропорта Феникс в США. На территории склада хранились баллоны с газом, которые начали детонировать из-за высокой температуры. Пожарные оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших зданий, пишет 360tv.

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#Киев
#Украина
#пожар
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Тревога на Крымском мосту объявлялась из-за информации о надводном БПЛА
21 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за информации о надводном беспилотной аппарате, движущемся со стороны Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения я следует, что накануне около 23.00 часов от спецслужб была получена информации, что в сторону Крымского моста со стороны Чёрного моря движется надводный беспилотник. После этого движение по мосту было решено приостановить. 

Уже через два часа движение было возобновлено.

Напомним, На Крымском мосту объявили воздушную тревогу, запись в видеорегистратора разместил у себя Telegram-канал Baza.

На данный момент, по состоянию на 10.00 21 июля в очереди со стороны Тамани перед въездом на Крымский мост находится 250 машин. Время ожидания составляет около одного часа. При этом со стороны Керчи - 310 автомобилей, ожидание также составляет около одного часа.

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#Крымский мост
#воздушная тревога
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В Ногинске в аварии погибли 2 человека
21 июля 2023, 09:59

Фото: iStock/conejota

В Подмосковье два человека погибли в аварии.
Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. РЕН ТВ пишет, что машина перевернулась.
 
ДТП случилось около 5 часов утра 21 июля на Ямкинском шоссе. В аварии погибли женщина и 46-летний мужчина. Они скончались до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек пострадали в результате ДТП в двумя автобусами на Осташковском шоссе в Мытищах.

По данным ГИБДД, на трассе под мостом МКАД столкнулись два автобуса с пассажирами. Рейсовый автобус, ехавший от метро «Медведково» в Мытищи, врезался в «Газель», курсирующую до супермаркета «Ашан».

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#Ногинск
#ДТП
#авария
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В США горит склад пропана
21 июля 2023, 09:35

Фото: iStock/sarawutk

Пожар случился в районе аэропорта Феникс в США.
На территории склада хранились баллоны с газом, которые начали детонировать из-за высокой температуры.
 
Пожарные оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших зданий, пишет 360tv.

Ранее в Тамбовской области в пожаре на заводе погибли четыре человека. РИА Новости пишет, что причиной ЧП стал человеческий фактор. По словам главы региона Максима Егорова, это не теракт. Пожар на заводе локализовали за 7 минут. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативная группа МЧС.

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#пожар
#США
#склад
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В Свердловской области возросло число погибших при обрушении крыши в колонии
На Урале на рабочих рухнула крыша колонии, есть погибшие
21 июля 2023, 09:28

Фото:istockphoto/EvgeniyShkolenko

2 человека погибли при обрушении крыши цеха исправительной колонии.
Пресс-служба СУ СК по региону сообщает, что 20 июля во время ремонта обвалилась крыша цеха исправительной колонии № 5 ГУФСИН по Свердловской области. Ремонтные работы выполняли четверо рабочих.
 
Один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали, третий рабочий не получил повреждений. Утром 21 июля под завалами обнаружили тело четвертого рабочего.
 
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ или иных работ.

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#Свердловская область
#колония
#рабочий
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В Подмосковье мужчина поджёг автобусы МВД России
21 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/blinow61

В Домодедове на территории института повышения квалификации сотрудников МВД неизвестный мужчина поджёг автобусы. Пожар удалось потушить через два часа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, поджог произошел в ночь на 21 июля на территории Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в Домодедово. Неизвестный перелез через забор, пробрался на стоянку поджёг два стареньких ЛИАЗа. Однако эти машины готовились к списанию и были без аккумуляторных батарей.

Спустя два часа огонь был потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас ведутся поиски поджигателя.

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#МВД
#поджог
#Домодедово
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