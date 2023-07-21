В Польше разбился американский разведывательный БПЛА

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Американский военный дрон потерпел крушение на юго-западе Польши.
Радиостанция RMF FM сообщает, что американский разведывательный беспилотник разбился в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень. БПЛА обнаружил в лесу случайный свидетель. Он позвонил на телефон 112 и сообщил, что «упал небольшой самолет".
Дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на полигоне, расположенном рядом с лесом.
Никто не пострадал.
Ранее воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за информации о надводном беспилотной аппарате, движущемся со стороны Черного моря.
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Дрон разбился во время учений, которые американские военные проводили на полигоне, расположенном рядом с лесом.
Ранее воздушная тревога на Крымском мосту была объявлена из-за информации о надводном беспилотной аппарате, движущемся со стороны Черного моря.
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Мария Фирсова