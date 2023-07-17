В Польше разбился самолет, погибли 5 человек

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В Польше упал самолет Cessna 208. В аварии погибли 5 человек, ещё 12 получили ранения.
ЧП случилось в Новодворском районе страны, пишет издание Rzeczpospolita.
С самолета производились прыжки с парашютом. В момент падения внутри Cessna 208 был только пилот. Аппарат рухнул на ангар, где люди укрывались от дождя. Причина падения пока не уточняется.
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«Самолет упал на людей в аэропорту Хрцинно под Насельском. Проводится спасательная операция. На место выехали многочисленные экстренные службы», — приводится сообщение издания.
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Мария Фирсова