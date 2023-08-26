В Польше скончались 8 человек из-за легионеллеза

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Восемь человек умерли в районе польского города Жешув.
Телеканал Polsat сообщает, что причиной смерти людей стал легионеллез – острое инфекционное заболевание.
Ещё 113 человек в регионе оказались в больнице с признаками данного заболевания. Сформирован кризисный штаб. Будет проведена дезинфекция водопроводной сети. Первые случаи заражения и смертей от легионеллеза в Жешуве случились в середине недели.
Легионеллез в первый раз обнаружили на американской военной базе «Форт Брэгг». Сообщается, что рядом с Жешувом располагается хаб НАТО, через который в сторону Украины идёт западное вооружение.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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«Это был пожилой пациент с большим количеством болезней, у него также был диагностирован и рак, но по результатам анализов подтвердилось наличие у него бактерий легионеллы», –приводит телеканал слова врача о восьмом скончавшемся.
Легионеллез в первый раз обнаружили на американской военной базе «Форт Брэгг». Сообщается, что рядом с Жешувом располагается хаб НАТО, через который в сторону Украины идёт западное вооружение.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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Мария Фирсова