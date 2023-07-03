В Польше украинца задержали за попытку перевести пять эфиопов через границу

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В Польше пограничники задержали украинца за попытку провезти пятерых эфиопов через границу с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.
«Пограничной службой на участке Дубиче-Церкевне за пособничество задержан гражданин Украины, который перевозил пятерых граждан Эфиопии», — проинформировали в польском ведомстве.
Кроме того, в Польшу через Белоруссию 1 июня попытались пробраться 187 человек, в том числе граждане Ирана и Сомали. Из них 45 человек вернулись на территорию Белоруссии.
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Диана Аванесян