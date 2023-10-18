В Польше умер ребенок, раненный во время нападения на группу дошкольников

Фото: iStock/Chalabala
В Польше скончался ребёнок, раненный ножом во время нападения на группу дошкольников.
Радиостанция RMF FM сообщает, что тяжело раненный ножом 5-летний ребенок умер.
Напомним, неизвестный напал с ножом на дошкольников в польском городе Познань. Мужчина ранил 5-летнего мальчика.
Преступника задержали. Им оказался 71-летний местный житель. Мотивы пока не известны. Задержанного направили на медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что в больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных. девочка проходила лечение в реанимационном отделении ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Медсестра во время ночного дежурства решила отсоединить систему для вливания инфузионных растворов от катетера и промыть его раствором.
Читайте также:
В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных
В Хабаровском крае ребёнка оставили одного дома, он погиб в пожаре
В питерской квартире обнаружены тела беременной девушки и её парня
Напомним, неизвестный напал с ножом на дошкольников в польском городе Познань. Мужчина ранил 5-летнего мальчика.
Ранее сообщалось, что в больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных. девочка проходила лечение в реанимационном отделении ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» с термическим ожогом, ей ставили капельницы. Медсестра во время ночного дежурства решила отсоединить систему для вливания инфузионных растворов от катетера и промыть его раствором.
Читайте также:
В больнице на Кубани 10-месячной девочке ввели препарат для усыпления животных
В Хабаровском крае ребёнка оставили одного дома, он погиб в пожаре
В питерской квартире обнаружены тела беременной девушки и её парня
Мария Фирсова