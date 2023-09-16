В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев

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Тела трех малышей нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
Отметим, что по этому делу задержали двух человек. 54-летнего мужчину, который по предварительным данным является отцом как минимум одного из погибших детей, и его 20-летняя дочь, которая в то же время оказалась матерью одного из малышей.
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Дана Игумнова