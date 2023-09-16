Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев

В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев

В Польше в подвале жилого дома полиция обнаружила тела трех младенцев
16 сентября 2023, 15:54
Фото: istockphoto / jaceksphotos

Фото: istockphoto / jaceksphotos

Тела трех малышей нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.

Уточняется, что сегодня было найдено третье тело, другие два полиция обнаружила 15 сентября.

Отметим, что по этому делу задержали двух человек. 54-летнего мужчину, который по предварительным данным является отцом как минимум одного из погибших детей, и его 20-летняя дочь, которая в то же время оказалась матерью одного из малышей.

Читайте также:

Девочка потеряла три пальца, споткнувшись на эскалаторе в Подмосковье.

Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку.

Две девочки, пострадавшие на трассе «Скандинавия», остаются в больницах.
#подмосковье
#полиция
#пострадавшие
#человек
#скидки
#девочка
#польша
#младенец
#смерть
Читайте нас в
В Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил мальчика на самокате
16 сентября 2023, 15:20

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

16 сентября в Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил подростка, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Это случилось на улице Расточной. Об этом сообщает издание E1.ru.
Очевидиц происшествия отметил, что ребенок нарушил правила ПДД, в результате чего произошла авария. 

За водители автомобиля следовала машина полицейских. Они остановились и попытались оказать мальчику помощь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.  
 
Подробности уточняются. 

Читайте также: 

Девочка потеряла три пальца, споткнувшись на эскалаторе в Подмосковье. 

В Москве проверяют сообщения СМИ об избиении матери с дочерью в салоне красоты. 

Стали известны подробности крупного пожара в ТЦ Петербурга.
#подмосковье
#авария
#ребёнок
#помощь
#пдд
#сми
#водители
#правила
#тц
#происшествия
#девочка
#машина
#дтп
Читайте нас в
ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области
16 сентября 2023, 14:26

Фото: IStock/NiseriN

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский дрон самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве рассказали, что БПЛА сбили около 13 часов дня. О пострадавших и разрушениях не сообщается. 

Отмечается, что это была попытка киевского режима совершить террористическую атаку по российским объектам. 

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.
Читайте также: 

Минобороны: два беспилотника уничтожили в российских городах

В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

В Орловской области сбили беспилотник
#бпла
#пво
#россия
#минобороны рф
Читайте нас в
Девочка потеряла три пальца, споткнувшись на эскалаторе в Подмосковье
В подмосковном Реутове девочка упала на эскалаторе и лишилась пальцев
16 сентября 2023, 13:04

Фото: IStock/NiseriN

В Реутове четырёхлетняя девочка упала на эскалаторе, который ехал в обратном направлении. Из-за этого её рука застряла между гребенной и полом эскалатора. В результате ребёнок лишился пальцев.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области, инцидент произошёл вечером 14 сентября в торговом центе Реутова. Девочка решила пробежаться по эскалатору, предназначенный для движения со второго на первый этаж без сопровождения взрослых. В результате она потеряла равновесие и упала вперед.
«В следствии чего пальцы её левой кисти попали между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев. В результате происшествия девочка с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве. 
Читайте также: 

Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку

Сотрудник Минобороны получил девять лет тюрьмы за коррупцию на 15 млн рублей

СК в Новосибирске проведет проверку после травмирования новорожденного в роддоме
#инцидент
#происшествия
#девочка
#ампутация
#подмосковье
Читайте нас в
В Москве проверяют сообщения СМИ об избиении матери с дочерью в салоне красоты
16 сентября 2023, 12:33

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции проводят проверку после сообщений СМИ об инциденте якобы с избиением мамы и ее дочери в одном из салонов красоты в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Напомним, в одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.

Посетители столкнулись с хамством персонала, поскольку те не хотели выполнять работу в несколько раз дешевле. Между сотрудниками и гостями разгорелся конфликт. В результате 16-летнюю Настю и её маму Елену избили и спустили с лестницы.

Читайте также:

Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку

Туристка на Ибице развеяла прах брата в полном бассейне людей

Женщина снимала порно со своей четырёхлетней дочерью и продавала педофилам

#подросток
#проверки
#конфликт
#услуги
#скидки
#сотрудники
Читайте нас в
Одну из самых кровожадных акул поймали близ берега в Приморье
Baza: в Приморье отдыхающие нашли акулу на популярном пляже
16 сентября 2023, 11:30

Фото: IStock/USO

Отдыхающие в Приморье встретили акулу на одном из популярных пляжей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что акулу длиной около полутора метров нашли запутавшейся в рыболовных сетях недалеко от туристической базы в районе Триозерья. Её пришлось вытаскивать на берег, чтобы распутать и вытащить из сетей.

По некоторым данным, хищница попала в сеть около пирса. В другом источнике сообщается, что акулу специально вытащили из воды местные отдыхающие, которые её поймали.

После того, как акулу вытащили из ловушки, её отпустили обратно в море.

Читайте также: 

Акула в Египте отгрызла туристке руку

DM: В Бразилии пираньи съели упавшего в реку мужчину

Катамаран с россиянами едва не затонул из-за атаки акул
#акула
#море
Читайте нас в
Стали известны подробности крупного пожара в ТЦ Петербурга
SHOT: пожар в торговом центре Петербурга начался из-за короткого замыкания
16 сентября 2023, 11:24

Фото: IStock/Distortion Media

Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что первая искра вспыхнула на веранде местного ресторана BBQ Beer restaurant около трёх часов ночи. Затем огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

Через два часа пожар удалось локализовать, а ещё через пять — полностью потушить. Сильные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом. Все они сильно расплавились. 

Читайте также: 

Очевидцы публикуют кадры жуткого пожара в Петербурге

В Москве на территории парка сельскохозяйственной академии горят теплицы

В жилом доме в Махачкале взорвался бытовой газ
#пожар
#санкт-петербург
#торговый центр
Читайте нас в
Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку
16 сентября 2023, 10:16

Фото: IStock/jacoblund

В одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.

Как сообщает телеграм-канал, посетители столкнулись с хамством персонала, поскольку те не хотели выполнять работу в несколько раз дешевле. Между сотрудниками и гостями разгорелся конфликт. В результате 16-летнюю Настю и её маму Елену избили и спустили с лестницы.

Женщина сняла побои и написала заявление в полицию. Проводится проверка.

Читайте также: ​

В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

СК в Новосибирске проведет проверку после травмирования новорожденного в роддоме

СК: В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырехлетней девочки в ТЦ
#проверка
#подросток
#конфликт
#услуги
#заявление
#москва
Читайте нас в
Сотрудник Минобороны получил девять лет тюрьмы за коррупцию на 15 млн рублей
16 сентября 2023, 09:15

Фото: IStock/Thomasaf

Бывшего начальника отдела департамента гособоронзаказа Минобороны Владислава Гукова приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в коррупции на 15 млн рулей, стало известно «Коммерсанту».
Отмечается, что экс-руководитель отдела департамента государственного оборонного заказа Министерства обороны Владислав Гуков в начале 2020 года получил взятки общей суммой 15,3 млн рублей от генерального директора НПО «Полюс» Виктора Савватеева. Предприятие поставило Минобороне десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ» в период распространения COVID-19. Цена каждого комплекса колеблется от 10 до 15 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Суд признал Гукова виновным по статье о взятке в особо крупном размере. После отбытия наказания ему запрещено занимать руководящие позиции в государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет. Кроме того, он был оштрафован на 45,9 млн рублей, лишён звания государственного советника второго класса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Читайте также: 

Глава контрразведки Пермского УФСБ арестован за взятку в 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге будут судить врачей, получавших взятки за освобождение призывников

На задержанного мэра Большакова возбудили уголовное дело за взятку
#суд
#коррупция
#минобороны рф
Читайте нас в
Минобороны: два беспилотника уничтожили в российских городах
Минобороны: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Калужской и Тверской областями
16 сентября 2023, 08:02

Фото: IStock/Naypong

В ночь на 16 сентября беспилотники пытались атаковать объекты на территории России. Два дрона ликвидировали средствами противовоздушной обороны над Калужской и Тверской областями.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что летательные аппараты принадлежали украинской стороне.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Читайте также: 

Украинский военком раскрыл потери ВСУ

В Харьковской области российский дрон уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

В Орловской области сбили беспилотник
#рф
#пво
#беспилотник
#минобороны рф
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф