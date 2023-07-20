В Польше в семи километрах от РФ задержали пьяного 72-летнего моряка

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В Польше правоохранители города Крыница-Морска в семи километрах от границы с РФ задержали парусную лодку, управляемую 72-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Каролину Фигель.
«Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.
Она добавила, что дежурный офицер полиции направил патруль на перехват яхты. Стражи порядка обнаружили на борту сильно пьяного пенсионера. Уточняется, что он не мог назвать своего имени и с трудом держался на ногах. При этом мужчина сообщил, что вышел из порта в Гдыни и планировал доплыть до Копенгагена.
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