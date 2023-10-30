В Польше задержали норвежского радикала, ехавшего воевать на Украину

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Норвежского радикала, намеревавшегося воевать на Украине задержали в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе министра-координатора спецслужб Польши.
Сообщается, что задержанный находился в прямом контакте с неонацистскими группами. Он пытался перебраться на Украину и присоединиться к Международному легиону территориальной обороны Украины.
Отмечается, что радикала экстрадируют в Норвегию. По информации пресс-службы, во время своего прошлого визита на Украину норвежец снимал снаряжение с тел солдат ВС России.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе сотрудники ФСБ задержали сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего воевать на стороне Украины.
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Отмечается, что радикала экстрадируют в Норвегию. По информации пресс-службы, во время своего прошлого визита на Украину норвежец снимал снаряжение с тел солдат ВС России.
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Екатерина Коршунова