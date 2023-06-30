В Польше задержали российского хоккеиста по подозрению в шпионаже

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Из-за подозрения участия в шпионской сети в Польше задержали российского хоккеиста
По данным ведомства, шпионская сеть якобы работает в интересах российской стороны. Хоккеист стал уже 14-м задержанным по этому обвинению. Следствие утверждает, что все иностранцы якобы организовывали диверсии, пропагандистскую работу и раскрытие сведений, составляющих государственную тайну, по указаниям российских разведывательных спецслужб.
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Андрей Гаврилов