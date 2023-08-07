В Польше запросили подкрепление на белорусскую границу

В Москве на проспекте Генерала Дорохова произошла авария с участием шести машин. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Сообщается, что движение в районе ДТП незначительно затруднено.



Обстоятельства аварии уточняются. На данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия осуществляют работу оперативные службы Москвы.



Напомним, ранее Следственное Управление СК РФ по Астраханской области сообщило, что в Приволжском районе скончался 10-летний ребенок, который перевернулся на мотовездеходе в степи.



Трагедия произошла вечером 6 августа в степи села Осыпной Бугор. 10-летний ребёнок катался на мотовездеходе, не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы несовместимые с жизнью.



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Екатерина Коршунова