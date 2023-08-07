В Польше запросили подкрепление на белорусскую границу

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Погранслужба Польши попросила направить еще тысячу солдат на границу с Белоруссией, рассказал замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.
«Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную 1 тысячу солдат на польско-белорусскую границу», - прокомментировал ситуацию Вонсик.
Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский заявляет, что боевики частной военной компании «Вагнер» попытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси. Замглавы МИД подтвердил в интервью телеканалу, что в Польше антиципируют «новые атаки на границу, возможно, дополнительные попытки нарушить воздушное пространство» страны.
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Евгения Парфентьева