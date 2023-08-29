В польском Жешуве погибло уже 14 человек, заражённых легионеллёзом

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От «болезни легионеров», вспыхнувшей в польском городе Жешув, погибло уже 14 человек. Об этом сообщает государственная санитарная инспекция Жешува.
Уточняется, что заражены порядка 153 жителей города.
Причиной вспышки легионеллёза стала заражённая вода. Проведённые 18 августа исследования подтвердили наличие бактерии в водопроводной воде. В настоящее время проводятся работы по дезинфекции городской системы водопровода.
Напомним, что легионеллёз или «болезнь легионеров» – это вид пневмонии. Основными симптомами являются: общая интоксикация организма, лихорадка, поражение лёгких, центральной нервной системы и органов пищеварительного тракта.
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Причиной вспышки легионеллёза стала заражённая вода. Проведённые 18 августа исследования подтвердили наличие бактерии в водопроводной воде. В настоящее время проводятся работы по дезинфекции городской системы водопровода.
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Анастасия Чинкова