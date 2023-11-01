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В Полтавской области на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание

01 ноября 2023, 09:36
Фото: istock / sarawutk

Фото: istock / sarawutk

На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области возник пожар. Предприятие остановило работу. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филип Пронин в телеграм-канале.

Сообщается, что ночью в 10 областях Украины звучала воздушная тревога, в том числе, в Полтавской. Как заявляет глава администрации, сирены звучали больше 4-х часов.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предприятие не работает», — написал Пронин.

По предварительной информации, пострадавших нет. На данный момент уточняется информация о разрушениях.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ в Донецке разгорелся крупный пожар, снаряд попал по цистерне с горюче-смазочными материалами.

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#спасатели
#пожар
#предприятие
#тревога
#информация
#воздушная тревога
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В США умер второй в мире пациент, которому пересадили свиное сердце
01 ноября 2023, 09:57

Фото: istock / Soumen Hazra

Второй в мире пациент, которому трансплантировали свиное сердце, умер через 6 недель после пересадки.

Об этом сообщает медицинский центр Мэрилендского университета в Соединённых Штатах на официальном сайте.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи», — сообщили в медцентре.
Лоренс страдал от сердечной недостаточности и его признали непригодным для классической пересадки сердца. Фосетт согласился на трансплантацию сердца свиньи, став вторым человеком в мире за всю историю, которому сделали такую операция. После трансплантации мужчина прожил почти 2 месяца, за это время он успел провести время с семьей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса своего же транспортного средства. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#пациент
#сердце
#мужчина
#операции
#смерть
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Бывшему футболисту сборной России грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
SHOT: Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с полкило мефедрона
01 ноября 2023, 08:54

Фото: istock / vladans

Экс-защитника сборной РФ по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 495 граммами мефедрона.
По данным телеграм-канала Mash, на улице Калинина правоохранители остановили  ночью 42-летнего мастера спорта. В кармане толстовки они нашли почти полкило наркотика.

«Правоохранители задержали мужчину и установили, что запрещенку он получил с помощью «закладки», — сказано в материале.
В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По статье Алексею может грозить пожизненный срок. Кроме того, при задержании он оказал сопротивление, и дополнительно получил семь суток за неповиновение.

Ранее сообщалось, что В Ярославской области полиция изъяла 100 килограммов мефедрона. Нарколабораторию в сельской местности организовал житель Новосибирской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дело
#уголовное дело
#рф
#футбол
#наркотики
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20 детей отравились в кадетском училище в Подмосковье
Shot: В подмосковных Луховицах 20 детей отравились в кадетской школе-интернате
01 ноября 2023, 08:34

Фото: istock /Visivasnc

В Подмосковных Луховицах в кадетской школе-интернате госпитализировали 20 детей с подозрением на ротавирус. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT,  вчера, 31 октября, примерно в 10 вечера, сотрудники училища вызвали несколько бригад скорой помощи на территорию Дединовской школы на базе которой работает кадетский интернат «Орëл». 

Администрация заведения сообщило, что одновременно плохо себя стали чувствовать двадцать учеников — у них поднялась температура, некоторых стало тошнить и рвать. 14 мальчиков от 11 до 15 лет были отправлены в Луховицкую Центральную районную больницу, 6 отвезли в ближайшую больницу в Коломне. По предварительным данным, дети отравились чем-то на ужине.

Следователи отсмотрят учреждение и допросят руководство училища и детей. Кроме того, сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Уфе дети отравились на празднике в развлекательном центре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#роспотребнадзор
#дети
#школы
#следователи
#отравление
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SHOT: Во Владивостоке психически больная мать зарезала сына и легла спать дальше
01 ноября 2023, 07:20

Фото: iStock/Michael_Nesterov

Во Владивостоке психически больная мать в ночь на 1 ноября зарезала собственного четырёхлетнего сына, после чего дальше спокойно легла спать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Всё произошло в одном из коттеджей на улице Демьяна Бедного в столице Дальневосточного округа. Тело мальчика в луже крови нашёл его отец, прибежав в спальню на крики сына.Выяснилось, что ножевые ранения в шею, живот и грудь, оказавшиеся для него смертельными, нанесла ребёнку его собственная 45-летняя мать. После этого детоубийца спокойно отправилась досыпать.

Мужчина пояснил прибывшим на место преступления правоохранителям, что в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи. Вскоре после этого у его жены начало прогрессировать психическое расстройство: она перестала узнавать родного сына и часто слышала какие-то голоса. Тогда отец с сыном остались жить в Сочи, а она вернулась во Владивосток, чтобы начать лечение в психиатрической больнице. Неделю назад мужчина привёз мальчика навестить маму, и в одну из ночей и случилась эта страшная трагедия.

Сейчас женщина уже задержана полицией и даёт признательные показания. За содеянное ей грозит до двадцати лет тюрьмы.

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#дети
#мать
#больные
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Увеличилось число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15
01 ноября 2023, 07:09

Фото: istock / BrianAJackson

Количество задержанных за беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане выросло до 15. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.

«Карабудахкентский районный суд Республики Дагестан рассмотрел 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры), в отношении 10 местных жителей, участвовавших в противоправных действиях на территории аэропорта Уйташ», — сказала Мамаева. 
Суд признал нарушителей виновными и в отношении восьмерых человек назначил административный арест сроком на 8 суток, а двоим по 60 часов исправительных работ, в связи с состоянием здоровья. 

Ранее сообщалось, что на борту самолёта, который 29 октября прилетел в Махачкалу из Тель-Авива, более половины пассажиров были гражданами Израиля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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#аэропорт
#суд
#арест
#нарушители
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#коап
#дагестан
#новости
#рф
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Daily Mail: Мужчина по велению голоса в голове забил в мошонку два гвоздя
01 ноября 2023, 06:55

Фото: iStock/BrianAJackson

В Тунисе мужчина по велению голоса в голове забил себе два гвоздя в мошонку. Об этом пишет Daily Mail.
Спустя два дня после произошедшего житель Туниса обратился к медикам с жалобой на боль в яичке. В ходе осмотра пациент признался, что по приказу несуществующего человека забил себе в мошонку два гвоздя. В ходе обследования выяснилось, что один из гвоздей длиной шесть сантиметров пронзил мошонку мужчины в двух местах.

Пациенту оказали необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что его яички не были повреждены. Мужчине поставили диагноз шизофрения.

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#мужчины
#диагноз
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Babr Mash: В иркутском СНТ из-за мощного пожара дотла сгорели три дома
01 ноября 2023, 05:30

Фото: iStock/Kira_Capaldo

В иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра, сообщает Telegram-канал Babr Mash со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Из-за плотной застройки на территории СНТ в результате пожара дотла сгорели три коттеджа, два гаража и баня, однако, к счастью, никто не пострадал. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение около 4:00 мск. Сейчас идёт проливка и разборка пострадавших конструкций.

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#пожар
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#происшествия
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«Общественное»: Новые взрывы раздались в Хмельницкой области Украины
01 ноября 2023, 04:57

Фото: iStock/ponomarencko

В Хмельницкой области снова звучат взрывы, сообщает украинское издание «Общественное» без каких-либо подробностей. Это уже вторая серия взрывов за ночь со вторника на среду.
Ранее украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в районе города Хмельницкий (Хмельницкая область Украины), а также в районе Лубен, в Кременчуге и Миргороде (Полтавская область). Кроме того, прошла информация о повреждении инфраструктурного объекта в Днепропетровской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
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«Известия»: В РФ выявили схему легализации наркодоходов на 2,5 млрд рублей
01 ноября 2023, 04:17

Фото: iStock/artoleshko

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что использование «дропов» вызывает обеспокоенность у службы. Об этом пишут «Известия».
По словам собеседника издания, «сегодня мы «сорим» своими персональными данными, передаём другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции». 

Кроме того, зачастую граждан привлекают через интернет, отметил Чиханчин. Так, за определённую сумму россиянам предлагают открыть карту и передать её третьим лицам. Директор Росфинмониторинга рассказал, что служба провела расследование в отношении преступного сообщества, которое связано с масштабным производством и сбытом наркотических средств на территории РФ. 

«Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — рассказал Чиханчин.

Отмечается, что сумма легализации наркодоходов преступного сообщества превысила 2,5 млрд рублей.

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