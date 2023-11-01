В Полтавской области на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание

Фото: istock / sarawutk
На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области возник пожар. Предприятие остановило работу. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филип Пронин в телеграм-канале.
Сообщается, что ночью в 10 областях Украины звучала воздушная тревога, в том числе, в Полтавской. Как заявляет глава администрации, сирены звучали больше 4-х часов.
«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Предприятие не работает», — написал Пронин.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ в Донецке разгорелся крупный пожар, снаряд попал по цистерне с горюче-смазочными материалами.
Читайте также:
Daily Mail: Мужчина по велению голоса в голове забил в мошонку два гвоздя
Алина Юрчак