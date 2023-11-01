В Полтавской области раздаются взрывы

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Звуки разрывов слышны в Полтавской области Украины, сообщает 1 ноября издание «Страна.ua». По его информации, взрывы происходят в городе Кременчуге, где расположен крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод
Согласно сообщению агентства ТАСС, при этом в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях Украины по состоянию на 00:05 мск объявлялась воздушная тревога.
Ранее «Страна» сообщала о взрывах в другом городе Полтавщины — Миргороде, где, предположительно, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев