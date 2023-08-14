В популярных районах Байкала содержание энтерококка превысило норму в 36 тысяч раз

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В популярных туристических районах Байкала обнаружены опасные для здоровья бактерии.
Об этом сообщают исследователи из Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Во время экспедиции выяснено, что в воде озера многократно превышен целый ряд бактерий.
В Слюдянском районе концентрация возбудителя кишечной палочки превышена в 17 тысяч раз, а энтерококков — в 36 тысяч раз. Учёные связывают результаты с тем, что вода у Слюдянки не обеззараживается.
В других районах Байкала ситуация чуть лучше, но концентрация тем не менее превышена. В Листвянке показатель по кишечной палочке превысил норму в 4 раза, а по энтерококкам — в 4,7 раза.
Ранее сообщалось, что в Монголии зафиксированы три случая заражения бубонной чумой.
В столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.
Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного. Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.
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В Слюдянском районе концентрация возбудителя кишечной палочки превышена в 17 тысяч раз, а энтерококков — в 36 тысяч раз. Учёные связывают результаты с тем, что вода у Слюдянки не обеззараживается.
Ранее сообщалось, что в Монголии зафиксированы три случая заражения бубонной чумой.
В столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.
Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного. Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.
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Мария Фирсова