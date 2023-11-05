В поселке Седово в ДНР начался пожар

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В посёлке Седово Новоазовского района Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за короткого замыкания возник пожар. В настоящее время идут работы по тушению, пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новоазовского района Василия Овчарова.
«Вроде как короткое замыкание. И причину точно, если смогут, установят. Было возгорание, и потом оно пошло, пошло, начали уже тушить, а потом пошли фейерверки. Там ещё работа продолжается», — цитирует агентство слова собеседника.
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