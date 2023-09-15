В посёлке Монино рухнула водонапорная башня постройки 30-х годов

Фото: Елена Катасонова
В посёлке Монино городского округа Щёлково обрушилась кирпичная кладка недействующей водонапорной башни. ЧП произошло на улице Авиационной между домами №5 и №7. Площадь обрушения составила 10 кв м, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Башня оцеплена, к ней никого не подпускают. Информация о пострадавших не поступала. Очевидцы сообщают о громком хлопке, который предшествовал обрушению.
Башня была возведена в 1930-е годы ХХ века. Она давно не используется и закрыта для посещения. В администрации муниципалитета приняли решение ближайшее время снести постройку.
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«Я живу в соседнем доме № 4. В момент хлопка был на балконе и почувствовал, как дом затрясся. Позже увидел у башни толпу народа, пожарных, полицию. Там обрушилась часть фасада, верхнее бетонное кольцо просто упало на землю. Считаю, что обрушение произошло от ветхости постройки», – поделился местный житель Владимир Шилко.
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Лора Луганская