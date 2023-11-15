В Поволжье голая женщина бегала около школы и стучалась в машины

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В среду, 15 ноября 2023 года, жительница Самары бегала голая по улицам, кричала и стучалась в машины. Об этом сообщает 63.ru.
Как сообщают очевидцы, женщина без одежды бегала по улице Лукачева, недалеко от школы. Она вела себя агрессивно, стучала по машинам и гаражам, кричала матом.
«Женщина кричала, чтобы люди убегали. У нее на губах была пена», — рассказал один из свидетелей.
Ранее сообщалось, что москвич умер после того, как скорая помощь решила не забирать пострадавшего. 39-летнего мужчину нашли без сознания на одной из столичных улиц прохожие. Он получил травму головы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак