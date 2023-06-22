В Праге суд рассмотрит дело учительницы, оправдывавшей СВО

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ЧТК: Пражский суд рассмотрит дело учительницы, защищавшей действия России на Украине
В Праге в четверг, 22 июня, суд начнет рассмотрение уголовного дела школьной учительницы, защищавшей во время урока действия РФ на Украине. Об этом сообщает ЧТК.
Уточняется, что учительница стала оправдывать военные действия на Украине во время урока рисования в восьмом классе. Она заявила, что со стороны России такой способ разрешения ситуации был оправданным.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Сибири военный получил семь лет колонии за самоволку, нападение на жену и кражу сосны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Учительнице, работавшей в одной из школ района Прага 6, за защиту на занятиях военной агрессии РФ на Украине по статье «отрицание геноцида» грозит от 6 месяцев до 3 лет тюремного заключения. Школа после данного инцидента уволила учительницу», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Сибири военный получил семь лет колонии за самоволку, нападение на жену и кражу сосны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян