В правоохранительных органах назвали возможную причину смерти экс-участника «Би-2»

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Бывший клавишник группы «Би-2» Николай Плявин мог скончаться от хронического заболевания, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, погибший страдал от почечной недостаточности. Ранее он перенес операцию», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Напомним, ранее стало известно, что днём 15 ноября тело Плявина в его съёмной квартире обнаружил сын музыканта. В последний раз он разговаривал с отцом за пять дней до этого.
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