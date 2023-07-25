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В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной у столичного отеля

Территорию вокруг московского отеля St. Regis Moscow Nikolskaya оцепила полиция
25 июля 2023, 13:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отель St. Regis Moscow Nikolskaya находится в самом сердце столице – на Лубянке. После сообщения об обнаруженном взрывном устройстве, правоохранительные органы оцепили территорию вокруг здания.

Постояльцы St. Regis пока остаются в своих номерах, сообщений об эвакуации не поступало.


При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.

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#Москва
#Отель
#Граната
#Оцепление
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Одноклассница рассказала об убитой 16-летней школьнице, которой перерезали горло
25 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/zoka74

Одноклассница убитой в Дивногорске девушки, которую обнаружили с перерезанным горлом, рассказала, что погибшая была доброй и общительной. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Друзей у нее было достаточно много, она была общительной и доверчивой», — цитирует девушку «Газета.Ru».

Напомним, ранее в городе Дивногорск Красноярского края обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она ушла из дома еще в субботу, 22 июля, и пропала. Как сообщает прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале, девушка договорилась встретиться с подругой на набережной Дивногорска. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был вне зоны доступа.

Ее тело было обнаружено в лесосеке, неподалеку от трассы Р-257, проходящей вдоль Дивногорска. В прокуратуре отметили, что семья девушки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.

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#убийство
#одноклассница
#Красноярский край
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В Курске суд вынес приговоры экс-сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене
25 июля 2023, 12:34

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Курский областной суд приговорил двух экс-работников оборонного предприятия за передачу данных украинской военной разведке: бывшим супругам назначили от 13 до 17 лет лишения свободы и штрафы.
Курский областной суд признал бывших супругов виновными в госизмене. Мужчине назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме и 14 лет в колонии строгого режима. Также виновный должен выплатить штраф 450 тысяч рублей. Для него будет действовать ограничение свободы (1,5 года).
 
Бывшей супруге обвиняемого назначено 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1 год.
 
Бывших работников оборонного предприятия обвиняли в передаче данных украинской военной разведке, а также подготовке к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.
 
У бывших супругов было изъято более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация, а также $150 тысяч.
 
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». Задержанные во всём признались. 

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#Курск
#суд
#госизмена
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Легковой автомобиль снес остановку вместе с женщиной в Москве
25 июля 2023, 12:20

Фото: iStock/Anton Novikov

Женщина пострадала после наезда машины на остановку общественного транспорта на юге Москвы на улице Кировоградская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Водитель автомобиля Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от столкновения выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся», — приводит сообщение прокуратуры АГН «Москва».

Сообщается, что в результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на остановке. Сотрудники прокуратуры Южного административного округа контролируют установление всех обстоятельств аварии.

Напомним, ранее в Москве на улице Каланчевской водитель «Мазерати» не справился с управлением и сбил пешехода, потом машина наехала на столб и врезалась в здание. Пострадавшая девушка госпитализирована.

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#ДТП
#Москва
#остановка
#женщина
#пострадавшие
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В Таджикистане российских туристов эвакуировали с помощью вертолёта
25 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Пятеро альпинистов из России эвакуированы на вертолете с гор в Таджикистане.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Спасатели выдвинулись к туристам после того, как один из альпинистов почувствовал недомогание во время восхождения. 

«Один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области жаловался на развитие пневмонии», — написано в публикации. 
Туристов транспортировали в международный аэропорт Душанбе. После чего пострадавшего альпиниста госпитализировали. 

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#Таджикистан
#вертолет
#туристы
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В Питере тракторист изнасиловал пьяную школьницу
В Санкт-Петербурге взрослый мужчина напоил школьницу, а затем изнасиловал
25 июля 2023, 11:38

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Санкт-Петербурге школьница пошла на прогулку с новым знакомым, который напоил ее и изнасиловал, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, 22 июля 27-летний уроженец Сибири пригласил на прогулку петербургскую восьмиклассницу. Он предложил ей выпить неустановленный напиток, после употребления которого девочка потеряла бдительность. Злоумышленник воспользовался состоянием школьницы и изнасиловал ее.  

Заявление в полицию написала мать девочки.  

Мужчину схватили. Оказалось, что мужчина, работающий трактористом, приехал в северную столицу на заработки.  

На задержанного возбудили уголовное дело за изнасилование. Однако, из чего состоял напиток, который он предложил выпить девочке – следствию еще предстоит установить.

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#Санкт-Петербург
#Тракторист
#Школьница
#Изнасилование
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В Чечне бабушка связала внука из-за сломанных саженцев
25 июля 2023, 11:34

Фото: iStock/Irina_Geo

В Чеченской республике бабушка связала мальчика по рукам и ногам, а потом снимала происходящее на видео с целью пожаловаться на поведение ребёнка его отцу.
Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ». На кадрах видно, как на стуле сидит мальчик со связанными руками и ногами. За кадром его бабушка говорит, что отправит видео отцу. Также жалуется, что ребёнок сломал во дворе все саженцы. Женщина обещала оставить внука сидеть без воды и еды.
 
Прокуратура начала проверку после случившегося.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который на постоянной основе издевался над своим 10-летним сыном и бил его в Кемерово, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета Росси.

В отношении жестокого отца возбудили сразу два уголовных дела: о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о причинении физических и психических страданий.

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#Чечня
#бабушка
#внук
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Личный повар Барака Обамы утонул в пруду
25 июля 2023, 11:19

Фото: kremlin

Шеф-повар бывшего президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелл найден мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс.
Телеканал ABC сообщает, что тело 45-летнего повара нашли утром 24 июля в пруду города Эдгартаун. Труп находился на глубине около 2,5 м, в 30 м от берега. Известно, что повар отправлялся заниматься одной из разновидностей серфинга — паддлбордингом, но так и не вернулся.

«Тафари был членом нашей семьи. Творческим и страстно увлеченным готовкой и её возможностью сближать людей», —такое заявление сделали экс-глава Белого дома и его супруга Мишель Обама.
Повар Тафари Кэмпбелл работал в семью Обамы и после окончания его президентства.

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#Обама
#повар
#пруд
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Водитель в Киеве насмерть сбил украинского военного
В Киеве водитель задавил двух украинских военных, один из них погиб
25 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Водитель сбил двух украинских военных на блокпосту в Киеве, сообщает Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, водитель передвигался по городу в неположенное время – период комендантского часа. Он совершил наезд на двух военнослужащих нацгвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.  

От полученных травм один военный скончался, второй находится в больнице в тяжелом состоянии.  

Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело.  

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#Киев
#Водитель
#Блокпост
#ДТП
#Военные
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В Турции зафиксировано новое землетрясение
25 июля 2023, 11:06

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 5,4 случилось во вторник в центральной части Турции.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр землетрясения расположился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). Там проживают более 88 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 км.
 
Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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#землетрясение
#Турция
#ЧП
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