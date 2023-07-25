В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной у столичного отеля

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В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отель St. Regis Moscow Nikolskaya находится в самом сердце столице – на Лубянке. После сообщения об обнаруженном взрывном устройстве, правоохранительные органы оцепили территорию вокруг здания.
Постояльцы St. Regis пока остаются в своих номерах, сообщений об эвакуации не поступало.
При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.
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Постояльцы St. Regis пока остаются в своих номерах, сообщений об эвакуации не поступало.
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Евгения Парфентьева