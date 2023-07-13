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В Приамурье 17 малышей отравились детском саду

13 июля 2023, 04:40

Фото: iStock/oleghz

В Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. В настоящее время суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на шестьдесят суток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФССП Приамурья.
«Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Специалистами Роспотребнадзора в «Золотой рыбке» были выявлены нарушения санитарного законодательства. В том числе, в детском саду не было чистящих средств, москитных сеток, а также не соблюдались требования к дезинфекции игрушек.


«Материалы дела направили в суд, который признал МДОБУ Детский сад № 16 виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на шестьдесят суток», — говорится в публикации.

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#Амурская область
#детский сад
#отравление
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В Елисейский дворец пришло письмо с человеческим пальцем
13 июля 2023, 04:21

Фото: iStock

В Елисейский дворец по почте был доставлен конверт с человеческими пальцами. Об этом пишет Valeurs actuelles.
В публикации говорится, что письмо было доставлено за несколько дней до Дня взятия Бастилии 14 июля - 9-10 июля.

По информации издания, личность человека, чей палец находился в конверте, установлена. Другие подробности инцидента в настоящее время неизвестны.

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#Елисейский дворец
#письмо
#палец
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В Липецкой области воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП и загорелся, но никто не пострадал
13 июля 2023, 01:54

Фото: iStock/MR1805

В Липецкой области воздушный шар, в корзине которого находились пассажиры, зацепился за высоковольтную линию электропередач и загорелся. Об этом сообщили в правительстве региона.
После этого ЛЭП незамедлительно обесточили, а пассажиры шара самостоятельно потушили возгорание. Несмотря на то, что никто не пострадал, а детей в кабине шара не было, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели, чтобы приступить к спуску людей.

Также в липецком правительстве уточнили, что подача электроэнергии в дома местных жителей из-за этого инцидента нарушена не была, так как обесточенная ЛЭП являлась транзитной.

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#воздушные шары
#ЛЭП
#Липецкая область
#происшествия
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В Туапсе четыре человека пропали после разгула стихии
13 июля 2023, 00:00

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ
«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек <...> в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ)», — говорится в сообщении краснодарских следователей. 

Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки  — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.



Накануне, 12 июля, оперштаб Краснодарского края объявил о введении режима ЧС сразу в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани: Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях

Стихия ударила по Туапсе в ночь на среду, 12 июля. За сутки выпало более 280 мм осадков — это три месячные нормы. Подтоплены 11 населенных пунктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Их жителей, как и туристов, находившихся палаточных лагерях, уже эвакуировали в пункты временного размещения (ПВР).

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#Туапсе
#пропавшие
#Следственный комитет
#уголовные дела
#непогода
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В Москве женщина спрыгнула с седьмого этажа, спасаясь от пожара
12 июля 2023, 22:02

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на улице Айвазовского женщина, спасаясь от пожара в квартире, спрыгнула из окна седьмого этажа, она погибла на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, женщина 1988 г.р., находившаяся в квартире, прыгнула из окна, спасаясь от пожара, до приезда экстренных служб», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что женщина от полученных травм погибла на месте еще до приезда медиков.

Кроме того, в сообщении говорится, что будут проведена пожарно-техническая экспертиза, исходя из которой будет выяснена точная причина пожара. При этом Черемушкинская прокуратура держит под своим контролем ход и результаты доследственной проверки.

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В Подмосковье горит шато-отель «Немчиновка парк»

В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре
#пожар
#Москва
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В Подмосковье горит шато-отель «Немчиновка парк»
12 июля 2023, 19:59

Фото: iStock/Distortion Media

В Подмосковье сильный пожар возник в шато-отеле «Немчиновка парк», расположенном в селе Немчиновка в Одинцовском округе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
На месте ЧП уже работают сотрудники МЧС. Сейчас из горящего отеля эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Уточняется, что ​горит крыша здания.

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#шато-отель «Немчиновка парк»
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Число пропавших без вести в Туапсинском районе выросло до пяти
12 июля 2023, 19:43

Фото: iStock/horkins

Стало известно уже о пятом человеке, который пропал без вести в Туапсинском районе из-за наводнения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, пятым пропавшим является 67-летний Михаил Симунян. Мужчина является сотрудником новомихайловского совхоза. По предварительным данным, его унесло мощным потоком воды, когда он попытался пересечь речку вброд на своей «Ниве» у села Подхребтовое.

Ранее сообщалось, что четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе. Три девушки находились в доме, когда его смыло водой. Еще один мужчина был за рулем автомобиля, по предварительным данным, машину смыло в море. Таким образом, на данный момент всего пять человек пропали из-зи стихии.

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#Туапсинский район
#непогода
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Росгвардия: В продуктовом магазине в Ленобласти произошла вооруженная драка из-за бутылки вина
12 июля 2023, 19:12

Фото: iStock/industryview

В городе Гатчина Ленинградской области между двумя сотрудниками и двумя посетителями продуктового магазина произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает местное управление Росгвардии.
Инцидент произошёл в 16:20 по московскому времени. Кассиры обвинили покупателя в краже бутылки вина, из-за этого между ними произошла потасовка. На помощь мужчине поспешил его друг с пистолетом. Он совершил три выстрела в потолок и убежал вместе с дебоширом. Но на место оперативно подоспела Росгвардия, которую успели вызвать работники магазина, и задержала обоих мужчин недалеко от места преступления. Одного из задержанных доставили в отдел полиции, другого – в больницу. 

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Расплатившейся чужой банковской картой жительнице Подмосковья грозят шесть лет тюрьмы

Контрабандисты пытались переправить из Подмосковья на Ближний Восток 2 тонны краба и дериваты диких животных

ТАСС: Экс-подполковник ФСБ получил условный срок за мошенничество
#воровство
#Росгвардия
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Расплатившейся чужой банковской картой жительнице Подмосковья грозят шесть лет тюрьмы
12 июля 2023, 18:36

Фото: Фотобанк МО

Жительницу Пересвета Сергиево-Посадского городского округа заподозрили в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
45-летняя женщина в июне случайно нашла банковскую карту. Однако вместо того, чтобы попытаться вернуть её владельцу, она расплатилась картой в нескольких магазинах.

Использование чужой банковской карты является кражей, пояснили в подмосковном надзорном ведомстве. Именно по этой статье было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит женщине – лишения свободы на срок до шести лет. 

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#Московская область
#Подмосковье
#прокуратура
#банковская карта
#кража
#уголовное дело
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В Анапе два человека утонули во время купания в шторм
12 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/vmargineanu

В Анапе найдены тела двух людей, которые утонули, купаясь в море в шторм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что тела утонувших мужчины и женщины обнаружены в районе пансионата «Аквамарин». По предварительным данным, обоим погибшим было около 50-55 лет.
 
Сотрудники полиции сейчас проводят рейды по пляжам Анапы. Они пытаются выгонять людей из воды во время непогоды. Согласно данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма.

Напомним, заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе. Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением.

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#Анапа
#шторм
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