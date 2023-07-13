В Приамурье 17 малышей отравились детском саду

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В Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. В настоящее время суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на шестьдесят суток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФССП Приамурья.
«Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Специалистами Роспотребнадзора в «Золотой рыбке» были выявлены нарушения санитарного законодательства. В том числе, в детском саду не было чистящих средств, москитных сеток, а также не соблюдались требования к дезинфекции игрушек.
«Материалы дела направили в суд, который признал МДОБУ Детский сад № 16 виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на шестьдесят суток», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян