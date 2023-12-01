В Приамурье двое мужчин убили хозяина пасеки и коллегу, а затем сожгли тела

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Жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и коллеги, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Амурской области.
Обвиняемые работали на пасеке, расположенной недалеко от села Кундур Архаринского округа.
17 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они обокрали дом хозяина пасеки и забрали из него оружие. После этого они застрелили своего коллегу, а затем нанесли телесные повреждения 65-летнему начальнику.
Вместе с награбленным, обвиняемые попытались скрыться на автомобиле, однако, попали в ДТП. После этого один из них сбежал в село, а второй вернулся на пасеку, где обнаружил хозяина живым. Он схватил топор, добил его, а заетм поджёг пасеку.
Оба обвиняемых арестованы, против них возбуждено уголовное дело.
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17 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они обокрали дом хозяина пасеки и забрали из него оружие. После этого они застрелили своего коллегу, а затем нанесли телесные повреждения 65-летнему начальнику.
Оба обвиняемых арестованы, против них возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева