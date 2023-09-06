В Приамурье мужчина сжег мертвого новорожденного ребенка

Фото: Фотобанк Московской области
В Приамурье отец кремировал новорождённого ребёнка, после родов которого в селе Новотроицком Благовещенского округа скончалась его супруга. Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Амурской области.
По данным следственных органов, многодетная семья считается благополучной, при этом придерживается старославянских взглядов. Роды всех четверых детей муж принимал самостоятельно. Это были пятые роды, на учёте у медиков супруга не состояла. Предварительно, ребёнок родился мёртвым.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств происшествия.
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«Отец просто избавился от плода. Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян