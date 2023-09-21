В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом

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На автодороге «Лена» в Приамурье произошло столкновение легкового автомобиля с самосвалом и тягачом, в результате чего шесть человек погибли, а один получил травмы. Управление МВД по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.
В результате аварии погибли шесть пассажиров автомобиля Toyota Lite Ace Noah, а его водитель был госпитализирован. Следователем СО ОМВД России «Сковородинский» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства и причины данного происшествия.
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