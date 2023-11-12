В Приангарье при столкновении поезда и грузовика погибли три человека

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Трагическое происшествие в Приангарье между станциями Янталь и Лена привело к гибели машиниста поезда, его помощника и водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
«По предварительной информации, в результате данного ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, а также водитель грузовика», — гласит официальное сообщение.Читайте также:
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Артем Кузьмин